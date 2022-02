Kharkiv : au moins 11 civils morts dans des bombardements russes

Quelques rares résidents prennent en vidéo, ce lundi, les débris laissés par les obus. D'autres, montrent l'étendue des tirs, alors que les combats se poursuivent avec l'armée russe. Sur place, les autorités demandent aux habitants "de se mettre à l'abri" et de "ne pas prendre la route", témoigne sur LCI Anna, une résidente française de Kharkiv. "Il y a des explosions de partout, ce n'est pas possible de prendre la voiture. Les transports en commun ne fonctionnent pas non plus", continue-t-elle, abritée chez ses parents.

La veille, Oleg Sinegoubov avait annoncé que la ville était sous le "contrôle total" des forces ukrainiennes, quelques heures après avoir prévenu d'une "percée" russe et des combats de rue. "Ce qui se passe actuellement à Kharkiv est un crime de guerre ! C'est le génocide du peuple ukrainien", a-t-il accusé, ce lundi, évoquant des tirs "d'artillerie lourde".