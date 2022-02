Guerre en Ukraine : Kiev accuse Moscou de "planifier des actes de génocide"

Kiev accuse la Russie devant la Cour internationale de justice (CIJ) de planifier un génocide en Ukraine, a annoncé ce dimanche la Cour, organe judiciaire principal des Nations unies. "Dans sa requête, l'Ukraine accuse la Fédération de Russie 'de planifier des actes de génocide en Ukraine' et affirme que la Russie, 'de manière intentionnelle, tue des personnes de nationalité ukrainienne et porte atteinte gravement à leur intégrité physique'", a indiqué dans un communiqué la CIJ, basée à La Haye (Pays-Bas).

La requête de l'Ukraine a été déposée samedi, a précisé la Cour, créée en 1946 pour régler les disputes entre les États. Ses jugements sont contraignants et sans appel, mais la Cour n'a aucun moyen de les faire respecter. L'Ukraine déclare avoir introduit cette requête "afin d'établir que l'intervention de la Fédération de Russie à l'encontre de l'Ukraine et sur le territoire de celle-ci visant à prévenir et réprimer un soi-disant génocide est dépourvue de tout fondement juridique", souligne la CIJ.