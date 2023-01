L'Ukraine alourdit les peines pour désobéissance et désertion dans l'armée

Le projet de loi a en revanche été soutenu par le chef d'état-major ukrainien Valery Zaloujny. Selon lui, les commandants sur le terrain ont "exigé une solution systématique à cet ensemble de problèmes" et "dans des conditions de guerre, des décisions rapides et efficaces sont nécessaires". "L'armée est disciplinée. Et si des lacunes dans la législation ne garantissent pas son respect (...) cela entraîne une augmentation des pertes", a-t-il indiqué en décembre sur Telegram.