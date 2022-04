Ukraine : Kiev annonce l'arrestation d'un magnat proche de Poutine, en fuite depuis le début du conflit

Affichant sa ferme opposition à l'Otan et à l'Union européenne, Viktor Medvedtchouk a régulièrement accusé Kiev de "n'avoir rien fait" pour mettre fin à la guerre avec les séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine. Il plaidait, comme Moscou, en faveur de la transformation de son pays en une fédération et a servi, pour ce faire, pendant plusieurs années de représentant ukrainien dans les négociations avec les rebelles. L'oligarque serait également le parrain de l'une des filles de Vladimir Poutine.