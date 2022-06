Kiev attend la visite d'Emmanuel Macron : quels dirigeants mondiaux se sont déjà rendus en Ukraine ?

Une visite qui se fait attendre : Kiev espère qu'Emmanuel Macron se rendra en Ukraine avant qu'il ne quitte la présidence de l'Union Européenne, le 30 juin prochain. "Il est le bienvenu, peu importe quand. Il serait bon que Monsieur Macron vienne pendant la présidence française de l'UE, et le mieux serait qu'il vienne avec d'autres livraisons d'armes pour l'Ukraine", a déclaré mardi sur LCI le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, y voyant "l'aide la plus précieuse" qui puisse être fournie.

Lors de l'unique visite sur place d'un membre du gouvernement français, lundi, la nouvelle ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a rencontré son homologue, promettant que la France allait "poursuivre et même de renforcer" ses livraisons d'armement à l'Ukraine. Mais en ce qui concerne Emmanuel Macron, la date d'un éventuel voyage ne doit rien laisser au hasard aux yeux du principal intéressé. "En temps utile, dans les conditions utiles, je ferai ce déplacement" à Kiev, a-t-il répété mardi soir.

Sa position a donc peu évolué depuis la mi-mars, lorsqu'il disait déjà "ne pas exclure" de se rendre dans la capitale ukrainienne et à Moscou, mais ne vouloir le faire seulement "quand [il considérera] qu'il peut y avoir un résultat utile et tangible". Au même moment, loin des réticences françaises, le bal de dirigeants européens et internationaux commençait à Kiev, sans s'interrompre depuis.