Guerre en Ukraine : Kiev est-elle en train de céder sur le front ?

L'armée russe pousse de plus en plus autour des différents fronts ukrainiens. L'Ukraine dit avoir besoin de livraisons d'armes imminentes pour les repousser. Moins d'une semaine avant le Jour de la Victoire, prévu le 9 mai, la Russie chercherait-elle à conquérir une prise conséquente en Ukraine ?

L'armée russe gagne du terrain face à des forces ukrainiennes en grande difficulté. Elle a revendiqué ce lundi 29 avril la prise d'un nouveau village, Semenivka, situé dans l'est du pays, où elle avance rapidement. La veille, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, a reconnu que la situation sur le front s'est "détériorée". Les troupes russes, supérieures en armement et en soldats, ont remporté des "succès tactiques" dans plusieurs zones.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé lundi ses alliés occidentaux à accélérer les livraisons d'armes à Kiev pour "faire échouer" la nouvelle offensive de la Russie. Le colonel Michel Goya, historien et consultant militaire pour LCI, livre son analyse de la situation à TF1info.

Selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, la situation sur le front s'est "détériorée" avec des "succès tactiques" de l'armée Russe. Comment peut-on interpréter ces déclarations ?

Les Russes sont présents sur au moins quatre fronts différents, ils avancent un petit peu plus vite. Ils ont réussi une percée de 5 km et il y a très longtemps que ça n'était pas arrivé. Ils augmentent la pression soit en direction de Kramatorsk ou de Pokrovsk. Mais ils peuvent aussi peut-être manœuvrer et, à partir de Tchassiv Yar et depuis cette région, remonter par le Nord et essayer d'encercler des forces ukrainiennes qui sont le long de la frontière du côté de Niu-York ou de Toretsk. C'est une possibilité. Donc oui, pour l'instant, les Russes ont l'initiative, ils disposent d'une supériorité de moyens. On est sensiblement dans la même situation qu'à l'été 2022 : à l'époque, les choses s'étaient arrêtées d'un seul coup. À partir du mois de juillet, les Russes ont stoppé leur avancée. Le rapport de force s'était alors un peu inversé. On pourrait assister à ça aussi.

La livraison de matériel militaire comme les missiles longue portée ATACMS, récemment validée par les États-Unis, changera-t-elle la donne pour l'Ukraine sur le front ?

Oui bien sûr, mais la priorité absolue, ce sont les obus de 55mm. Les armes à longue portée, telles que les ATACMS peuvent se révéler aussi décisives, extrêmement utiles pour les Ukrainiens pour ralentir l'avance russe. Une meilleure capacité de frappe contribuerait à freiner toute la mécanique russe. C’est encore une fois, comme à l'été 2022, où le renforcement de l'artillerie ukrainienne avait changé la situation. Donc, au minimum, on peut espérer que la progression russe actuelle soit freinée grâce au renforcement matériel.

Selon vous, l'intensification des livraisons d’armes et l’avancée plus rapide de l’armée russe peut amener vers une issue au conflit ?

Je pense qu'il n'y a rien de décisif pour l'année 2024, en réalité. Globalement, la ligne de front n'a pas bougé depuis mi-novembre 2022. On parle de quelques centaines de kilomètres carrés au total perdus de part et d'autre. Donc ça reste de la pression et du grignotage de part et d'autre, avec des séquences où chacun des deux camps prend finalement l'initiative. La différence cette fois-ci, c'est que les Russes l'ont depuis longtemps. Et ça risque de durer encore quelques mois. Pour autant, est-ce que ça suffira pour vaincre ? Je n'en suis pas sûr du tout. Je pense que les Russes s'attendent à exercer une pression avant d'être certainement plus décisifs, en fin d'année ou en 2025.

Le 9 mai prochain, la Russie célèbre "le Jour de la Victoire" en l’hommage à la victoire de l'URSS contre le régime nazi. Selon vous, l'armée peut-elle signer un succès symbolique pour commémorer cet anniversaire ?

En 2022, en 2023... à chaque fois, on s'est demandé si les Russes n'allaient pas chercher à obtenir une victoire à célébrer spécifiquement à ce moment-là. À chaque fois, il ne s'est rien passé de particulier. Il n'y a pas de changement de stratégie du côté russe, on est toujours sur la même depuis au moins six mois. Pour l'instant, il n'y a aucune nouveauté, simplement les Russes ont l'initiative. Ils bénéficient d'une supériorité des moyens. Ils avancent petit à petit, mais, à mon avis, ils n'ont pas la possibilité d'obtenir une grande victoire d'ici au 9 mai. Une grande victoire consisterait à s'emparer d'une ville importante comme Kramatorsk ou Pokrovsk. Là, oui, il s'agirait d'une victoire importante, mais pour l'instant, ils en sont loin.