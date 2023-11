Guerre en Ukraine : Kiev ouvre une enquête sur des soldats tués par un missile russe

Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, qui a ordonné l'enquête, a qualifié l'incident de "tragédie" et déclaré : "Nous devons faire tout notre possible pour protéger notre peuple et donner des réponses honnêtes aux familles et aux amis des soldats tombés au combat."

D'après l'AFP, un soldat ukrainien a écrit sur les réseaux sociaux que 22 personnes de la brigade avaient été tuées au cours d'une cérémonie de remise de décorations militaires.