Guerre en Ukraine : "Kiev, un berceau spirituel et aussi un objectif stratégique pour Poutine"

Cette année-là, après plus de 300 ans de tutelle religieuse russe, l'Ukraine s'est en effet dotée d'une Église indépendante de Moscou. Néanmoins, la branche loyale au Patriarcat de Moscou, qui avait perdu une partie de ses fidèles après une précédente crise avec la Russie en 2014, dispose toujours d'un nombre considérable de paroisses et d'une certaine influence. Or, depuis le début de l'invasion russe, plusieurs de ses prêtres ont publié une vidéo exigeant de rompre tout lien avec l'Église russe, dont le patriarche Kirill n'a pas condamné l'invasion de l'Ukraine.