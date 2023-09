Guerre en Ukraine : Kiev revendique une attaque depuis le sol russe, une première

"Les drones utilisés pour attaquer la base aérienne de Kresty à Pskov ont été lancés de l'intérieur de la Russie", a assuré le chef du renseignement militaire Kyrylo Boudanov sur Telegram.

C'est la première fois que Kiev reconnaît opérer à l'intérieur du territoire russe, où se sont produits non seulement de multiples frappes de drones, mais aussi des actes de sabotage présumés, en plus d'incursions armées par des combattants russes pro-ukrainiens. "Nous opérons depuis le territoire de la Russie", a insisté le chef du renseignement militaire auprès de The War Zone. En revanche, le responsable ukrainien n'a pas dit si l'attaque était le fruit d'une opération menée par de ses soldats ou par des Russes ralliés à la cause ukrainienne.