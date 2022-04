Guerre en Ukraine : Kiev snobe le chef d'État allemand, déclaré persona non grata

Ces dernières semaines, le président allemand, qui fut par deux fois ministre des Affaires étrangères d'Angela Merkel, a fait l'objet de vives critiques, tout comme l'ancienne chancelière conservatrice, pour son supposé manque de fermeté à l'égard de la Russie. Face aux reproches, il avait reconnu début avril avoir commis une "erreur" en soutenant la construction du gazoduc Nord Stream 2, entre la Russie et l'Allemagne. Mais son mea culpa ne semble pas avoir suffi.

"Mon adhésion à Nord Stream 2 était clairement une erreur. Nous nous accrochions à des ponts auxquels la Russie ne croyait plus et contre lesquels nos partenaires nous avaient mis en garde", avait indiqué Frank-Walter Steinmeier, selon des propos rapportés par les médias allemands. Le chef d'État tablait sur le fait que "Vladimir Poutine n'accepterait pas la ruine économique, politique et morale de son pays pour sa folie impériale". "Comme d'autres, je me suis trompé", avait-il conclu.