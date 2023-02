Guerre en Ukraine : Kiev dit préparer une "contre-offensive" contre la Russie

L'Ukraine prépare une contre-offensive contre l'armée russe. C'est ce qu'a annoncé le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov vendredi 24 février, jour du premier anniversaire de l'invasion de Moscou. "Nous frapperons plus fort et à de plus grandes distances, dans les airs, sur terre, en mer et dans le cyberespace. Il y aura notre contre-offensive. Nous travaillons dur pour la préparer", a déclaré Oleksiï Reznikov sur Facebook.

De son côté, Volodymyr Zelensky a affirmé tout faire pour "remporter la victoire cette année". "Nous sommes forts. Nous sommes prêts à tout", a déclaré le président ukrainien au cours d'une adresse à la nation, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. "L'Ukraine a surpris le monde. L'Ukraine a inspiré le monde. L'Ukraine a uni le monde", a-t-il ajouté, assis à un bureau dans un clair-obscur, vêtu d'un pull noir frappé des armoiries de l'Ukraine, un trident jaune.