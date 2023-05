Guerre en Ukraine : l'Afrique du Sud accusée d'avoir livré des armes à la Russie

Une neutralité seulement de façade ? Affirmant ne pas avoir pris position dans le conflit entre Moscou et Kiev, l'Afrique du Sud a été accusée, jeudi 11 mai, d'avoir fourni des armes à la Russie. Les États-Unis sont convaincus que "des armes et des munitions ont été chargées" à bord d'un cargo russe, amarré près du Cap début décembre, "avant qu'il ne reparte vers la Russie", a assuré Reuben Brigety, ambassadeur américain à Pretoria. "Nous sommes persuadés que des armes ont été chargées sur ce navire et je parierais ma vie sur l'exactitude de cette affirmation", a-t-il insisté, estimant que "la déviation de l'Afrique du Sud de sa politique de non-alignement est inexplicable". "Armer les Russes est extrêmement grave" et "fondamentalement inacceptable", martèle-t-il.