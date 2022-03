Guerre en Ukraine : l'armée russe affirme s'être emparée de la ville de Kherson, dans le sud du pays

La ville et sa périphérie ont subi ces dernières heures d'intenses bombardements. L'armée russe était arrivée à ses portes dans la nuit de lundi à mardi. "Aux entrées de Kherson, l'armée russe a installé des checkpoints. Il est difficile de dire comment la situation va se développer", a écrit sur sa page Facebook l'édile de la ville, appelant à ne mener "de négociations agressives avec personne" et à ne pas provoquer "de conflits avec vos opposants".

Kherson est un port hautement stratégique sur la rive ouest du Dniepr, qui contrôle les abords de la péninsule de Crimée annexée par Moscou. Ancienne base de la flotte russe de la mer Noire, la ville ouvre la voie entre la Crimée à l'est, et à l'ouest Odessa puis les frontières avec la Roumanie et la Moldavie, membres de l'OTAN. Ville de construction navale, elle compte environ 287.000 habitants.