Guerre en Ukraine : l'armée russe revendique la prise de la petite ville de Marinka près de Donetsk, Kiev dément

Les Russes revendiquent la prise de Marinka, petite ville à l'est de l'Ukraine. Une prise stratégique, estime le Kremlin. Du côté de Kiev, on affirme au contraire que les combats se poursuivent sur place.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a indiqué ce lundi que l'armée avait pris le contrôle d'une petite localité située dans l'est de l'Ukraine, Marinka. Cette ville, "située à cinq kilomètres au sud-ouest de Donetsk, a été complètement libérée aujourd'hui", a-t-il indiqué au cours d'un entretien télévisé avec le président Vladimir Poutine.

Kiev soutient que les combats continuent

En réaction à ces affirmations, un porte-parole de l'armée ukrainienne a déclaré qu'il était "incorrect" d'affirmer que la localité était entièrement contrôlée par les Russes. "Le combat pour Marinka continue", a assuré Oleksandr Chtoupoun, ajoutant qu'il y avait toujours des soldats ukrainiens dans la ville, qui est "complètement détruite".

Marinka, qui comptait environ 10.000 habitants avant la guerre, avait été transformée par l'armée ukrainienne en place-forte depuis 2014 et le début d'un conflit avec des séparatistes prorusses pilotés par Moscou, ces derniers s'étant emparés notamment de la ville de Donetsk. Selon Sergueï Choïgou, la ville est "une puissante zone fortifiée reliée par des passages souterrains" qui la protègent des frappes d'artillerie et aériennes. "La libération de la localité réduit naturellement les capacités de défense des forces armées ukrainiennes et nous donne des occasions supplémentaires de poursuivre notre action dans cette direction", a-t-il ajouté.

Du côté du Kremlin, Vladimir Poutine s'est pour sa part réjoui que la prise de Marinka éloigne les troupes ukrainiennes de Donetsk. Cette capitale régionale, sous contrôle russe, est en effet régulièrement visée par des bombardements ukrainiens depuis 2014.