Guerre en Ukraine : l'armée russe s'installe dans un conflit de longue durée

La Russie avait lancé le 24 février dernier une offensive générale contre l'Ukraine, qui a toutefois échoué à prendre sa capitale Kiev, et s'est redéployée sur des objectifs territoriaux au sud et à l'est du pays. L'armée russe concentre désormais l'essentiel de ses efforts sur la région orientale du Donbass, où elle progresse très lentement. Les pertes humaines russes seraient déjà considérables, parmi les 200.000 hommes engagés dans le conflit depuis trois mois, même si Moscou n'a jamais communiqué sur ce sujet. De son côté, la Douma, chambre basse du Parlement russe, prépare une loi qui supprimerait la limite d'âge pour s'engager dans l'armée, un signe qui semble attester d'une même conviction que le conflit va s'installer dans la durée.