L'armée russe tenterait de raccorder la centrale nucléaire de Zaporijia à la Crimée

La centrale nucléaire de Zaporijia se trouve près de la ville d'Energodar, située dans le Sud, non loin de la Crimée. Considérée comme étant la plus grande d'Europe, elle possède six des 15 réacteurs ukrainiens et est capables d'alimenter quatre millions de foyers. À la suite des frappes qui avaient visé la centrale dans la nuit de vendredi à samedi, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait jugé, samedi, "de plus en plus alarmantes" les informations en provenance de Zaporijia, dont l'un des réacteurs avait dû être arrêté.