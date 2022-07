Guerre en Ukraine : Kiev accuse la Russie d'avoir tiré des bombes au phosphore sur l'île aux Serpents

La veille, les dernières forces russes avaient abandonné l'île aux Serpents, un retrait interprété comme une victoire militaire par Kiev, mais que Moscou présentait comme un "signe de bonne volonté" pour faciliter le transport maritime des céréales. Moins de 24 heures plus tard, l'armée russe semble vouloir démontrer que les Ukrainiens ne pourraient pas plus qu'elle tenir cette position stratégique proche à la fois de la Roumanie, et de la grande ville portuaire ukrainienne d'Odessa.