Guerre en Ukraine : l'avancée de l'armée russe vers Kiev "au point mort", selon le Pentagone

Pour justifier cette situation, l'homme a expliqué que les militaires russes font face à des soucis "d'approvisionnement et de logistique". "Dans plusieurs cas, on constate que des colonnes sont littéralement en panne d'essence", et "maintenant ils commencent à manquer de nourriture pour les soldats", a-t-il précisé.

Autre explication avancée, sans preuve concrète, celle du moral des troupes. Étant essentiellement constituées de conscrits, ceux-ci "n'étaient apparemment pas tous totalement entraînés et prêts, ni même conscients qu'ils allaient être envoyés au combat".