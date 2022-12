"L'économie russe sera détruite" : l'Ukraine salue le plafonnement des prix du pétrole

La Russie, deuxième exportateur mondial de brut, avait de son côté prévenu qu'elle ne livrerait plus de pétrole aux pays qui adopteraient ce plafonnement, et Vladimir Poutine avait mis en garde contre de "graves conséquences pour le marché énergétique mondial". Après l'annonce de l'accord, Moscou a assuré qu'elle continuerait à trouver des acheteurs pour son pétrole, comme le relaie The Guardian. "Nous sommes convaincus que le pétrole russe continuera d'être demandé", a écrit sur Telegram l'ambassade de Russie aux États-Unis, estimant par ailleurs que l'accord aurait "inévitablement pour effet d'accroître l'incertitude et d'imposer des coûts plus élevés aux consommateurs de matières premières".

Reste que ce plafonnement pourrait avoir un effet limité à court terme : le cours du baril de pétrole russe (brut de l'Oural) évolue actuellement autour des 65 dollars, soit à peine plus que le seuil décrété. "Nous serons prêts à examiner et à ajuster le prix maximum le cas échéant", ont d'ores et déjà anticipé le G7 et l'Australie. L'enjeu reste pour eux de définir un plafond assez élevé pour que la Russie ait intérêt à continuer à leur vendre du pétrole, mais inférieur au cours pour limiter les revenus qu'elle pourra en tirer. Un plafond devrait également être trouvé pour les produits pétroliers russes à partir du 5 février 2023.