Guerre en Ukraine : la présidentielle russe se tiendra aussi dans les territoires occupés par Moscou

En Russie, la Commission électorale en charge du scrutin a annoncé ce lundi que l'élection présidentielle aurait aussi lieu dans les territoires ukrainiens occupés par Moscou. Le scrutin est prévu le 17 mars prochain. Le président russe Vladimir Poutine vient d'officialiser son intention de briguer un cinquième mandat à la tête du pays.

La guerre jusque dans les urnes. Ce lundi, la Commission électorale russe a annoncé que les régions du sud et de l'est de l'Ukraine, envahies par Moscou depuis février 2022, participeraient elles aussi au prochain scrutin présidentiel, le 17 mars 2024. Les membres de l'organisme ont adopté "à l'unanimité" la résolution approuvant cette modalité, a déclaré l'un de ses responsables, Nikolaï Boulaïev, à l'agence de presse d'État Tass.

"Une violation du droit international", dénonce Kiev

La Russie a déjà organisé plusieurs scrutins dans les secteurs de Zaporijia, de Kherson, de Donetsk et de Lougansk, dont elle a proclamé l'annexion il y a plus d'un an, en septembre 2022. Revendiquant la souveraineté totale de ces régions, Moscou n'en contrôle pourtant que partiellement le territoire. Les combats avec les forces nationales ukrainiennes s'y poursuivent d'ailleurs. Dès la semaine dernière, le ministère ukrainien des Affaires étrangères avait estimé que l'organisation de scrutins dans ces régions était "nulle et non avenue" et qu'elle constituait "une violation du droit international". La communauté internationale avait également condamné les précédents votes organisés par Moscou dans ces différentes zones.

Vendredi, Vladimir Poutine a officialisé son intention de briguer un nouveau mandat à la tête de la Fédération de Russie. En cas de victoire, il s'agirait alors de la cinquième fois qu'il est élu consécutivement. Le dirigeant avait organisé en 2020 un référendum au sujet d'une révision constitutionnelle lui permettant d'étendre la durée possible de sa présence au pouvoir. Les résultats en faveur de cette prolongation lui ont permis d'inscrire cette nouvelle résolution dans la loi. En théorie, il peut donc à présent se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036, soit l'année de ses 84 ans.

La reconduction de l'actuel président russe au pouvoir ne fait guère de doute. La quasi-totalité des opposants d'envergure, comme le militant anticorruption Alexeï Navalny, ont été jetés en prison ou poussés à l'exil. Le procès de l'opposant nationaliste Igor Guirkine, qui s'était annoncé candidat à ce scrutin, débutera, lui, le 14 décembre. Lui aussi a été envoyé derrière les barreaux en juillet, accusé d'"extrémisme" par la justice russe.