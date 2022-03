Guerre en Ukraine : l'évacuation de Marioupol "reportée", la Russie accusée de violer le cessez-le-feu

"Notre priorité est la mise en place d'un cessez-le-feu pour que nous puissions rétablir les infrastructures vitales et mettre en place un couloir humanitaire pour faire venir des aliments et des médicaments dans la ville", avait-il poursuivi. La prise par Moscou de cette ville de quelque 450.000 habitants, située au bord de la mer d'Azov, serait un important tournant dans l'invasion de l'Ukraine. Elle permettrait de faire la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports clés de Berdiansk et Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.