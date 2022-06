Guerre en Ukraine : l'île aux Serpents plus que jamais aux mains des Russes

L'île est un enjeu important : elle est située au large de l'embouchure du Danube, l'un des plus importants fleuves d'Europe et une artère commerciale du continent. Qui la contrôle peut éventuellement cibler cette embouchure. Elle pourrait aussi servir de plateforme de tir en direction d'Odessa, ou même de la Roumanie. Sans oublier, enfin, des gisements d'hydrocarbure à proximité.

Dès le premier jour de l'offensive russe du 24 février, les assaillants ont sécurisé ce confetti plat et vide. Ils ont lutté pour le garder, perdant des hommes et du matériel. C'est d'ailleurs non loin de cette terre que le croiseur Moskva a été touché par un missile ukrainien, infligeant à la marine russe son plus gros camouflet depuis des décennies.