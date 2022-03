Guerre en Ukraine : l'impossible décompte des victimes ?

La Russie affirme ainsi dans son unique bilan officiel, publié le 2 mars, avoir fait 2870 morts du côté ukrainien, tandis qu'elle déplore 498 militaires tués et environ 1600 blessés dans ses propres rangs, parmi ses 150.000 soldats mobilisés. Des chiffres probablement sous-estimés selon l'Ukraine et des observateurs occidentaux. Sur son compte Facebook, l'État-major général des forces armées ukrainiennes assure dans son dernier bilan quotidien avoir fait plus de 12.000 victimes du côté russe. Mardi, le Pentagone américain estimait pour sa part que les pertes russes se chiffraient entre 2000 et 4000 morts en 14 jours de conflit - une projection approximative, élaborée à partir de plusieurs sources.

Si ces estimatifs sont difficiles, c'est que la Russie refuse de récupérer les corps de ses soldats morts, une problématique qui avait déjà fait surface au cours des derniers conflits dans lesquels elle s'est engagée, en Tchétchénie et en Géorgie. "Les corps ne sont pas identifiés (pas de plaque militaire) et les soldats sont déclarés disparus ou déserteurs", soulignait sur Twitter Anna Colin Lebedev, spécialiste des sociétés postsoviétiques. Sur le front ukrainien également, "le décompte sera invérifiable". Le fléau est tel qu'une des plus anciennes ONG russes s'attèle au problème, l'Union des comités des mères de soldats de Russie.