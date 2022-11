Guerre en Ukraine : l'Iran dit avoir livré des drones à la Russie avant l'invasion

Kiev a affirmé qu'environ 400 drones iraniens avaient déjà été utilisés contre la population ukrainienne et que Moscou en avait commandé environ 2000. En réponse, l'UE et le Royaume-Uni ont annoncé de nouvelles sanctions contre l'Iran, visant trois généraux et une entreprise d'armements "responsables de fournir à la Russie des drones kamikazes" pour bombarder l'Ukraine.