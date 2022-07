Guerre en Ukraine : l'offensive russe élargie au-delà du Donbass ? Un message "pour faire peur à l'Occident"

Près de six mois après le début de la guerre en Ukraine, le conflit menace de s'élargir. Mercredi, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé que les objectifs militaires de la Russie ne se limitaient plus uniquement à l'est du pays, mais concernaient également "d'autres territoires" et pourraient encore s'étendre. Sergueï Lavrov a justifié ce changement par une "géographie différente" par rapport à la situation qui existait sur le terrain fin mars, lorsque Moscou avait dit vouloir se concentrer sur l'est, après avoir échoué à prendre Kiev, la capitale ukrainienne.

Invité de LCI ce vendredi, le Général Christophe Gomart, ancien directeur du renseignement militaire, estime que ces déclarations représentent surtout une menace "pour faire peur à l'Occident". "Nous sommes dans la propagande, dans la communication", indique-t-il (voir vidéo en tête de cet article).