Ukraine : l'ONG Reporters sans frontières accuse les Russes d'avoir exécuté un journaliste

"L’analyse des photos de la scène de crime, les constatations effectuées sur place et les preuves matérielles récupérées pointent clairement vers une exécution qui a pu être précédée d’un interrogatoire, voire d’actes de torture", estime le secrétaire de l'ONG, Christophe Deloire. Le 13 mars dernier, Maks Levin se rendait dans la forêt près de Huta-Mezhyhirs’ka, au nord de Kiev. Il ne donnera plus de signe de vie à partir de cette date. Au même moment, la zone est devenue une ligne de front entre Russes et Ukrainiens. Son corps, partiellement calciné - ainsi que celui de son collègue Oleksiy Chernyshov - est retrouvé le 1er avril. Selon les médecins légistes, il aurait été victime de deux tirs de balles d'armes légères.

Le 24 mai, RSF se rend sur la scène de crime. Deux jours plus tard, ils découvrent la présence de mines et d'engins explosifs laissés par les soldats russes juste avant leur départ. Sur le véhicule du journaliste, 14 impacts de balles sont retrouvés. La grande majorité se trouvent à l'arrière du véhicule et sur le côté droit. "Les auteurs de ces meurtres pourraient appartenir à la 106e division aéroportée de la Garde russe ou à une unité des forces spéciales", avance l'ONG dans son rapport.