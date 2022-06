L’ONU enquête sur des adoptions d'enfants ukrainiens en Russie

Face au Conseil des droits de l'homme, elle répète son inquiétude contre les "intentions supposées" de Moscou "de permettre le déplacement d'enfants ukrainiens vers des familles vivant en Russie." Ces "déportations" ne semblent "pas inclure de mesures de regroupement familial, ni respecter le meilleur intérêt de l'enfant", déplore-t-elle. Et d'ajouter : "Nous continuerons à suivre la situation de près".

"L'adoption ne devrait jamais avoir lieu pendant ou immédiatement après une situation d'urgence" humanitaire, avertissait cette semaine le directeur régional du Fonds de l'ONU pour les enfants (UNICEF) pour l'Europe et l'Asie Centrale, Asfhan Khan. Par ailleurs, "toute décision de déplacer ces enfants doit être fondée sur leur intérêt supérieur et tout déplacement doit être volontaire", plantait-elle, ajoutant qu'il n'était actuellement pas possible d'avoir accès à ces enfants supposément "envoyés en Russie".