Ukraine : l'ONU envoie un nouveau convoi pour évacuer Azovstal, les Ukrainiens démentent toute trêve

Mais à Kiev, comme à Moscou, les informations sur la tenue ou non du cessez-le-feu sont contradictoires. Le président russe Vladimir Poutine a ainsi assuré que "l'armée russe était toujours prête à assurer l'évacuation des civils" de l'aciérie, reprenant les propos de son porte-parole. Ce dernier, Dmitri Peskov, avait déclaré plus tôt que l’armée russe respectait le cessez-le-feu autour de l’usine, annoncé mercredi pour trois jours, et que les couloirs humanitaires "fonctionnaient".

Dans une vidéo en ligne le même jour, le commandant-adjoint du régiment ukrainien Azov, Sviatoslav Palamar, indique pourtant le contraire. Celui qui défend ces installations depuis plusieurs semaines déjà certifie que des "combats sanglants" se sont bien déroulés à l'intérieur même du site. Selon un conseiller de la présidence ukrainienne, les Russes ont d'ailleurs pu être "repoussés" dans un premier temps, mais il a refusé d'en dire plus, faute d'informations précises.