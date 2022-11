Ukraine : l'ONU vote pour faire payer à Moscou les conséquences de "la guerre russe"

Cette résolution demande que la Russie soit "tenue responsable de toute violation" du droit international et de la charte des Nations unies en Ukraine, et qu'elle "assume les conséquences juridiques de tous ses actes illégaux au plan international, notamment en réparant le préjudice" matériel et humain. Elle enjoint également Moscou à coopérer "avec l'Ukraine" pour mettre en place "un registre international des dommages pour répertorier (...) les preuves et les informations relatives aux demandes d'indemnisation" de personnes physiques, morales et de l’État ukrainien.