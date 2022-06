Guerre en Ukraine : l'UE renonce à sanctionner le patriarche Kirill, chef de l'Église orthodoxe russe

Par ailleurs, les États-Unis ont, de leur côté, arrêté de nouvelles sanctions contre le Kremlin. Sergueï Pavlovitch Roldouguine, proche ami et "financier" du président russe, et la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova sont notamment ciblés. Même chose pour Imperial Yachts, une société de courtage en superyachts pour oligarques russes, et Skyline Aviation, dont le siège est à Saint-Marin, mais qui est accusée de faire voler ses avions privés en Crimée.