Guerre en Ukraine : l'UE veut "avancer" sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer l'armement

La Commission européenne a proposé aux États membres d'utiliser les avoirs russes gelés lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, pour financer les livraisons d'armes. Réunis en sommet à Bruxelles, les Vingt-Sept, ont décidé de "faire avancer les travaux" à ce sujet. Cela devrait permettre de dégager entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an en faveur de Kiev.

L'UE, sur le point de s'attaquer aux saisis de guerre ? La Commission européenne a en tout cas soumis la proposition aux États membres d'utiliser les bénéfices provenant des avoirs gelés de la Russie dans l'Union européenne pour armer l'Ukraine. À la suite de cette proposition, les Vingt-Sept, réunis en sommet à Bruxelles, ont dit vouloir "faire avancer les travaux" à ce sujet.

Pourquoi utiliser ces avoirs ?

L'utilisation des bénéfices des avoirs russes, gelés comme mesures de sanctions suite au déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, devrait permettre de dégager entre 2,5 et trois milliards d'euros par an en faveur de Kiev. L'essentiel de la manne dégagée par les intérêts tirés de ces avoirs doivent permettre de faciliter l'achat d'armes pour l'Ukraine. "Nous sommes déterminés à agir très rapidement afin de pouvoir utiliser une partie de cet argent pour soutenir l'Ukraine", a affirmé le président du Conseil européen, Charles Michel, lors d'une conférence de presse, ce jeudi 21 mars, dans la soirée.

Selon le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, à l'origine de la proposition présentée par la Commission européenne, ces bénéfices pourraient être utilisés dès le mois de juillet si les 27 parviennent à formaliser rapidement leur projet. Une aide bienvenue pour l'Ukraine, alors que Kiev ne cesse de réclamer de ses alliés qu'ils accélèrent leurs livraisons d'armes et d'obus et que l'aide occidentale s'essouffle.

Une solution qui divise

Cette proposition fait l'objet d'intenses débats depuis deux ans entre les États membres. Certains pays redoutent les conséquences d'une telle saisie, craignant le précédent que cela pourrait créer sur les marchés financiers, et les répercussions judiciaires qu'elle engendrerait.

La Russie a effectivement menacé l'Union européenne de lui intenter des poursuites judiciaires "sur des décennies" en cas d'utilisation des revenus de ses avoirs gelés. "Les Européens doivent être bien conscients des dégâts que de telles décisions pourront causer à leur économie, leur image, leur réputation de garants fiables de l'inviolabilité de la propriété", a averti le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a dénoncé une initiative qui s'apparente à du "banditisme" et du "vol".

Mais pour Josep Borrell, cette proposition est "sûre" d'un point de vue juridique, car elle cible un investisseur privé, et non les avoirs gelés de la Banque centrale russe. Ceux-ci représentent environ 210 milliards d'euros dans l'Union européenne, et sont presque tous entre les mains d'Euroclear, institution financière basée à Bruxelles.

Face à ces débats, la Suisse a pris un peu d'avance par rapport à l'Union européenne. Les parlementaires ont voté début mars en faveur de mesures qui pourraient permettre l'utilisation d'avoirs russes gelés dans le pays pour financer non pas des armes, mais des réparations de guerre en Ukraine. Plus de huit milliards de dollars de réserves et d'actifs de la banque centrale russe sont déposés dans des établissements helvètes.