L'UE voulait mettre l'économie russe à plat : quel bilan après un an de guerre en Ukraine ?

Pour évaluer la bonne santé ou les difficultés rencontrées par l'économie russe, nous disposons d'ordinaire d'une multitude d'indicateurs fournis par l'équivalent local de l'Insee. Problème, la situation est devenue "moins lisible aujourd’hui qu’avant la guerre parce qu’un certain nombre de données sont contrôlées politiquement, à savoir le commerce extérieur et la finance", confiait il y a quelques mois l'économiste et vice-président de l’Inalco, Julien Vercueil. La directrice des prévisions mondiales de l'Economist Intelligence Unit (EIU) Agathe Demarais va plus loin et estime que la Russie utilise les statistiques comme une "arme de guerre", et ne publie pas les chiffres qui ne sont pas à son avantage.