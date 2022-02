Guerre en Ukraine : les médias pro-Kremlin RT et Sputnik bannis de l'Union européenne

Ce dimanche, les Européens ont encore renforcé ses sanctions. Ainsi, les médias d'État russes Russia Today (RT) et Sputnik vont être bannis de l'espace de l'Union Européenne, afin de les empêcher de diffuser leurs "mensonges" sur la guerre menée par Moscou en Ukraine. "Nous allons interdire dans l'UE la machine médiatique du Kremlin. Les médias d'État Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division dans notre Union. Nous développons donc des outils pour interdire leur désinformation toxique et nuisible en Europe", a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.