Guerre en Ukraine : l'Europe adopte de nouvelles sanctions contre Moscou et Minsk

Les Vingt-Sept ont décidé d'élargir leurs sanctions contre Moscou et Minsk, notamment en débranchant trois banques biélorusses de la plateforme financière internationale Swift, a annoncé ce mercredi la présidence française du Conseil de l'UE. Réunis à Bruxelles, les représentants des États membres ont également ajouté des dirigeants et oligarques russes à leur liste noire et adopté de nouvelles sanctions ciblant "le secteur maritime".