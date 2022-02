Guerre en Ukraine : l'Union européenne va livrer des armes et des avions de combat

Une aide historique. L'Union Européenne va consacrer 450 millions d'euros pour acquérir des armes et les fournir à l'Ukraine afin d'aider l'armée à résister à l'offensive russe. "Un accord a été trouvé pour fournir des armements à l'armée ukrainienne pour une valeur de 450 millions et des équipements de protection et du carburant pour 50 millions", a annoncé dimanche Josep Borrell, à l'issue d'une réunion en visio-conférence des ministres des Affaires étrangères de l'UE. Cette immense opération financière sera couverte par "notre Facilité de paix et notre fonds intergouvernemental", a précisé le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, "c'est la première fois dans l'histoire que nous allons le faire". Cette assise financière est dotée de 5 milliards d'euros et est totalement à la discrétion des États membres. Pour rappel, l'argent est hors du budget commun de l'UE et la Commission n'est pas concernée.