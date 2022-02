L'UE veut "couper tous les liens entre la Russie et le système financier mondial", affirme Bruno Le Maire

La veille, l'Union européenne, via la voix de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, a annoncé une nouvelle salve de sanctions contre le pouvoir russe. Dans le détail, les Européens vont, pêle-mêle, élargir leur liste des personnes privées d'accès à leur territoire, geler les avoirs de ces dernières et appliquer de nouvelles mesures économiques contre la Biélorussie, accusé d'avoir facilité l'invasion de l'Ukraine. Elle va également réduire sa porte d'entrée à des "technologies cruciales", en la privant de composants électroniques et de logiciels, de façon à "pénaliser gravement" son économie.

Ces sanctions toucheront "les transports, le secteur aéronautique, les semi-conducteurs, toutes les technologies sensibles de l'économie russe", a précisé Bruno Le Maire. Concernant les sanctions visant des personnalités russes, la Direction générale des Finances publiques va se charger d'identifier les avoirs en France des personnes visées, a-t-il expliqué.