Ukraine : l'Union européenne veut une "task force" pour organiser l'accueil des réfugiés

Concernant l'accueil des enfants ukrainiens dans les écoles, "beaucoup d'idées et beaucoup de bonnes pratiques ont été exposées, et donc on va s'appuyer sur ces bonnes pratiques", a indiqué jean-Michel Blanquer. "Nous avons mis aussi l'accent sur le suivi de la santé mentale de ces jeunes", a-t-il poursuivi.

D'autres axes de travail porteront sur l'accès à des ressources pour accompagner les professeurs européens avec une plateforme commune, ou sur l'accès à la culture, à la langue et au système éducatif ukrainiens pour les élèves et les enseignants, avec "des ressources d'enseignement en ukrainien disponibles", selon le ministre de l'Éducation nationale.