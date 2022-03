Guerre en Ukraine : la barre des 2 millions de réfugiés franchie

Un cap symbolique. La barre des 2 millions de personnes fuyant les combats en Ukraine pour trouver refuge à l'étranger a été dépassée mardi, selon les derniers décomptes de l'ONU. Ce chiffre a été atteint seulement 12 jours après le début de l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine.

Dans le détail, le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 2.011.312 réfugiés sur son site internet dédié en fin de matinée. Ce sont plus de 276.000 de plus que lors du précédent pointage lundi. "Aujourd'hui, le flot de réfugiés venus d'Ukraine atteint 2 millions. 2 millions", a tweeté le Haut-Commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi. Selon lui, c'est l'exode le plus rapide qu'a connu l'Europe depuis la Deuxième guerre mondiale.