La basketteuse américaine Brittney Griner échangée contre le "marchand de mort" Viktor Bout

Après des mois de tractations, Moscou et Washington sont parvenus à un accord pour échanger des prisonniers. Ce jeudi 8 décembre, des détenus ont ainsi été transférés. Parmi eux : la basketteuse Brittney Griner, et Viktor Bout.

La star du basket féminin avait été arrêtée en février dans un aéroport de Moscou en possession d'une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis, et a été condamnée à neuf ans de prison pour "trafic de drogues" et récemment transférée vers une colonie pénitentiaire non identifiée. Le président américain, Joe Biden, a annoncé que Brittney Griner était à présent "en sécurité" et "en route" vers les États-Unis. "Il y a quelques instants, j'ai parlé avec Brittney Griner. Elle est en sécurité. Elle est à bord d'un avion. Elle est en route vers les États-Unis", a tweeté le président américain.