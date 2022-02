Guerre en Ukraine : la chaîne russe RT dans le collimateur des régulateurs audiovisuels

Cette procédure, équivalent à un référé, se fonde sur l'article 42-10 de la loi de 1986 relative à la liberté de communication et a déjà été utilisée dans l'Hexagone. En 2004, le CSA avait obtenu du Conseil d'État la cessation par l'opérateur satellitaire Eutelsat de la diffusion de la chaîne libanaise Al-Manar, avant de résilier la convention du média. Cette dernière avait retransmis des propos antisémites dans son journal.

La version française de la chaîne russe d'info en continu RT a pour sa part éveillé les soupçons dès son lancement, le 18 décembre 2017. Durant la campagne présidentielle française, le président Emmanuel Macron avait accusé celle-ci, ainsi que l'autre média Sputnik, de s'être comportés "comme des organes d'influence (...) et de propagande mensongère". Moins d'un an plus tard, en juin 2018, l'Arcom avait mis en demeure RT France "pour des manquements à l’honnêteté, à la rigueur de l’information et à la diversité des points de vue" dans un journal télévisé d'avril, essentiellement consacré à la situation en Syrie.