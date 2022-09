Référendums d'annexion russes en Ukraine : les Occidentaux dénoncent "des simulacres"

Le chancelier allemand Olaf Scholz a jugé que "ces référendums fictifs ne sont pas acceptables". Les États-Unis, eux, ont estimé que la Russie organisait "hâtivement des simulacres de référendums" en Ukraine. Lors d'un point presse, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a assuré que "les États-Unis ne reconnaîtront jamais les prétentions de la Russie sur des parties prétendument annexées de l'Ukraine".

Même tendance du côté de la France, alors que le président Emmanuel Macron a dénoncé, lors d'une prise de parole en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, une "provocation supplémentaire" de Moscou. "La Russie a déclaré la guerre, envahi cette région, elle l'a bombardée, elle a tué des gens, elle a fait fuir d'autres gens et maintenant, dans cette même région, elle explique qu'elle va organiser un référendum. Si ça n'était pas tragique, nous pourrions en rire. C'est du cynisme et donc évidemment que ce ne sera pas reconnu au niveau international et que ça n'aura aucune conséquence sur le plan juridique", a affirmé Emmanuel Macron.