Ukraine : la Corée du Nord dément exporter des armes vers la Russie

Elle dément fermement. La Corée du Nord a nié avoir fourni des armes à la Russie, ont rapporté les médias officiels, mercredi 21 septembre, des semaines après l'accusation des États-Unis. "Nous n'avons jamais exporté d'armes ou de munitions vers la Russie auparavant et nous n'envisageons pas d'en exporter", a déclaré un responsable du Bureau général de l'Équipement du ministère de la Défense, dans un communiqué publié par l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA).

Début septembre, la Maison Blanche avait déclaré que la Russie achetait des obus d'artillerie et des roquettes à la Corée du Nord communiste pour les utiliser dans sa guerre en Ukraine. Des achats qui "pourraient inclure littéralement des millions de cartouches, de roquettes et d'obus d'artillerie", selon les renseignements, même si ces achats n'étaient pas terminés à l'époque, et que rien n'indiquait que ces armes étaient utilisées en Ukraine.