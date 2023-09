Ukraine : la corruption, ce fléau historique auquel s'attaque Zelensky

La corruption fait en effet partie du quotidien des Ukrainiens. Dans un rapport de 2021 qui porte sur ce fléau, l'ONG Transparency International classe le pays 122e sur 180. C'est mieux qu'en 2014 (142e), et mieux que la Russie (136e), mais encore très loin derrière ses voisins membres de l'Union européenne, où le moins bien placé, la Bulgarie, est au 78e rang. Sans surprise, la lutte contre ce mal est l'une des conditions posées par l'Union européenne pour le maintien du statut de candidat de Kiev. Ainsi, malgré la guerre, Volodymyr Zelensky multiplie les actions coup de poing pour démontrer son engagement en la matière.

En février, une vague de perquisitions visant administrations, fonctionnaires et personnalités avait été lancée. Le patron du Service de sécurité ukrainien (SBU), Vassyl Maliouk, avait assuré qu'il s'agissait d'une campagne pour "porter un coup à l'ennemi intérieur". "Ce n'est que la première étape", martelait-il, jurant de "mettre les menottes" à ceux qui ont "l'audace de faire du mal à l'Ukraine". Quelques semaines auparavant, une série de hauts responsables avaient été démis de leurs fonctions. En cause ? Un scandale portant sur un contrat signé par le ministère de la Défense à un prix présumé surévalué et portant sur les produits alimentaires destinés à ses soldats.