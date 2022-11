Guerre en Ukraine : la cote de popularité de Vladimir Poutine est-elle réellement en train d'augmenter avec l'invasion ?

Ce graphique, on le retrouve sur le site Statista, un portail en ligne offrant des statistiques autour de différents jeux de données provenant d'instituts, d'études de marché et d'opinion. Le site allemand n'est donc pas à l'origine de ces chiffres. Il ne fait que reprendre les données du centre analytique Levada, un institut russe. Or, on découvre effectivement sur ce site que la courbe des personnes "approuvant" l'action du chef du Kremlin était remontée à 83% en mars 2022, après être longtemps restée sous la barre des 70% pendant l'épidémie de Covid-19.

Des chiffres qui proviennent d'une source crédible, fréquemment utilisée en sociologie. Cette année, dans une analyse de l'opinion des Russes sur la guerre, la London School of Economics décrivait cet institut comme "le plus fiable disponible en Russie". De fait, cette organisation non gouvernementale, proposant des recherches sociologiques et des sondages, est le dernier institut de sondages indépendant du pays. Si bien qu'en 2016, il avait été classé comme "agent étranger" par les autorités à quelques jours des élections législatives.