Guerre en Ukraine : la CPI émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine

Une décision choc, un an après le début de la guerre en Ukraine. La Cour pénale internationale (CPI) a déclaré vendredi avoir émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine. En cause : sa responsabilité dans des crimes de guerre perpétrés depuis l'invasion russe. Une décision "dénuée de sens" et "insignifiante", a aussitôt réagi Moscou.

"Aujourd'hui, 17 mars 2023, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre deux personnes dans le cadre de la situation en Ukraine : M. Vladimir Vladimirovitch Poutine et Mme Maria Alekseyevna Lvova-Belova", commissaire présidentielle aux droits de l'enfant en Russie, a déclaré la CPI dans un communiqué. Vladimir Poutine "est présumé responsable du crime de guerre de déportation illégale de population (enfants) et de transfert illégal de population (enfants) des zones occupées d'Ukraine vers la Fédération de Russie", a ajouté la cour.