Guerre en Ukraine : la Croix-Rouge craint le "scénario du pire" à Marioupol, assiégée par l'armée russe

Sans cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, les couloirs humanitaires apparaissent donc être la seule solution pour sauver les habitants. Mais pour qu'ils fonctionnent, Moscou et Kiev doivent être d'accord sur les modalités, les horaires et les localisations précises, prévient la Croix-Rouge.

Il faut également que les combattants aient le temps d'être prévenus tout le long de la chaîne de commandement, ainsi que les civils, alors que les communications sont souvent difficiles, continue-t-elle. "Il est aussi important que les parties nettoient les voies de passage de tout obstacle", ajoute Peter Maurer.