Guerre en Ukraine : la cyberguerre, l'autre offensive russe

Ils ne font pas de victimes mais peuvent se révéler tout aussi dramatiques. Derrière leurs écrans et claviers, une armée de hackers russes s'emploie à dynamiter les grandes instances et capacités militaires de l'Ukraine. Ils sont rompus à l'exercice. La semaine passée, les sites du ministère de la Défense et des forces armées du pays ont été visées, tout comme les banques Privatbanq et Ochtabank. Le 23 février dernier, plus de 12 heures avant que le premier char russe ne passe la frontière ukrainienne, les hackers ont lancé une cyberattaque dite "en déni de service", une manœuvre qui consiste à submerger les serveurs informatiques ennemis en les bombardant de dizaines, voire de centaines de milliers, de requêtes simultanées.

Un mois plus tôt, à la mi-janvier, plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens, dont celui du ministère des Affaires étrangères, ont été rendus inaccessibles pendant de longues minutes. Des messages menaçants y avaient également été publiés par les auteurs de l'agression en ukrainien, en russe et en polonais. Ils suggéraient notamment aux Ukrainiens de "prendre peur" et de se "préparer au pire". Le tout était accompagné de plusieurs logos, dont un drapeau ukrainien barré.