Guerre en Ukraine : "La famine va commencer et ils se rendront compte qu'il est impossible de ne pas être amis avec nous"

C'est l'autre versant du conflit. Depuis l'invasion en Ukraine, la Russie a empêché l'expédition de plus de vingt millions de tonnes de blé en Ukraine, en bloquant les ports de la mer Noire. Et selon les récoltes, ces quantités pourraient tripler "d'ici à l'automne", a averti le président Volodymyr Zelensky. L'Union européenne, comme l'ONU, craint le risque d'une famine mondiale, d'autant plus que les exportations céréalières sont quasiment à l'arrêt en Russie.