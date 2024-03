Guerre en Ukraine : la France a-t-elle livré des Mistral à la Russie ?

Sébastien Chenu était l'invité de la Bonjour ! La Matinale TF1 ce jeudi. Sur notre plateau, le député RN a reproché au gouvernement d'avoir livré des porte-hélicoptères Mistral à la Russie dans le passé. Une accusation trompeuse, puisque cette vente n'a jamais abouti.

"Lorsqu'on a vendu du matériel de guerre à la Russie, on s'abstient de porter des jugements sur les autres." C'est la leçon lancée ce jeudi 7 mars par Sébastien Chenu sur notre plateau. Invité de la Matinale de TF1, le député du Rassemblement national a reproché à Emmanuel Macron d'avoir "livré des Mistral en 2017" à Moscou. Des porte-hélicoptères qui seraient désormais "probablement utilisés pour faire la guerre en Ukraine", a-t-il ajouté. Sauf qu'il s'agit d'une fausse information.

Une vente annulée, contre l'avis du FN

Pour rappel, en janvier 2011, Moscou et Paris signent un accord portant sur la fabrication de quatre de ces porte-hélicoptères amphibiens destinés à la marine russe. Une vente pour un montant évalué à l'époque à 1,2 milliard d'euros. Un contrat remis en cause dès le début de l'annexion de la Crimée par la Russie. En mars 2014, François Hollande s'interroge ainsi sur la poursuite de cette livraison, demandant à la Russie de réunir deux conditions. À savoir, un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine et un "règlement politique" à la crise. Deux exigences qui ne seront jamais respectées.

Si bien que le 25 novembre, le président socialiste suspend "jusqu'à nouvel ordre" la livraison du premier Mistral. Celle-ci est finalement définitivement annulée, au terme de plus de huit mois de pourparlers, contre le remboursement de 949,7 millions d'euros à la Russie. Un an plus tard, l'Élysée annonce finalement un accord avec l'Égypte, prévoyant l'acquisition des deux bâtiments.

La vente n'a donc jamais abouti, contrairement à ce qu'affirme l'élu d'extrême droite. Une erreur d'autant plus étonnante que le Rassemblement national (alors appelé Front national) avait largement protesté contre cette annulation. En août 2015, dans un communiqué toujours disponible en ligne, Marine Le Pen décrivait même une "faute lourde" du gouvernement français.

