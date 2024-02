La France compte-t-elle "utiliser l'épargne des Français" pour aider l'Ukraine ?

Florian Philippot affirme que le gouvernement souhaite "attaquer" l'épargne des Français. Sur les réseaux sociaux, cet eurosceptique assure que l'État va piocher dans cette épargne "pour financer l'Ukraine de Zelensky". C'est un raccourci trompeur.

Pour ce "patriote" revendiqué, l'initiative est insupportable. Dans une publication mise en ligne ce mercredi 31 janvier, Florian Philippot a accusé le gouvernement de vouloir "attaquer l'épargne des Français" pour la guerre en Ukraine. Selon les précisions de l'ancien eurodéputé, "l'État profond" aurait communiqué, via une "tribune délirante", sa volonté "d'utiliser l'épargne des Français pour financer l'Ukraine de Zelensky, c'est-à-dire la guerre de l'Otan". Alors, cette "folie totale" est-elle réellement envisagée ?

Une tribune d'un collectif pro-Ukraine

Pour rappel, "l'État profond" est un terme venu de la sphère complotiste américaine pour désigner cette idée selon laquelle il existerait une entité supérieure qui détiendrait le pouvoir décisionnel sur la société. Fonctionnant parallèlement à nos institutions, elle agirait de manière secrète pour déterminer les enjeux de demain.

Pour en savoir plus, nous avons retrouvé la tribune en question. Publiée dans les pages du Monde ce mercredi, elle est signée par un "collectif de personnalités" d'une association baptisée "Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre !". Un groupe composé de 390 personnes, à en croire son site, dans lequel on découvre des profils très variés. On y retrouve sans surprise le nom d'historiens, d'auteurs, de chercheurs et de personnalités proches de la Défense qui défendent publiquement le droit de l'Ukraine à se défendre contre l'invasion russe. Mais aussi celui des individus de la société civile, comme des retraités, des bénévoles ou des enseignants. Rien à voir avec des personnalités qui tireraient les ficelles dans l'ombre.

Et que demande ce collectif ? Contrairement à ce que sous-entend cet ancien du Rassemblement national, qui accumule les échecs électoraux depuis la création de son parti, il n'est pas demandé de s'en prendre à l'épargne des Français. Dans la tribune, le collectif alerte simplement sur la situation de l'Ukraine et demande à l'Europe de "tourner son industrie de défense en priorité vers Kiev". Des dépenses d'armement pour lesquelles le collectif identifie "plusieurs sources, bancaires ou fiscales" de financement. Et cite ainsi une série d'exemples.

Parmi les pistes évoquées, celle de "faire appel à l'épargne des Français". " Afin d’éviter une hausse de l'endettement public extérieur, pourrait être lancé un emprunt national et créé un "Livret d'aide à l'Ukraine", préconise le collectif. Un placement qui fonctionnerait comme le livret développement durable, qui permet à ceux qui le souhaitent d'épargner tout en laissant les banques utiliser les sommes collectées pour améliorer la performance énergétique de l'habitat français. Une méthode qui donnerait l'occasion aux seuls concitoyens qui le souhaitent de s'impliquer dans le soutien à Kiev, sans faire peser cette solidarité sur l'ensemble des Français.

Contrairement à ce qu'insinue Florian Philippot en entretenant la confusion, il n'est donc pas question de piocher dans l'épargne des Français.

